تقدم الشيف سهام القشاش طريقة عمل شيكن رول فراخ محشيه لحمه مفرومه، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الشيكن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.



المقادير لطريقة عمل شيكن رول فراخ محشيه لحمة مفرومة



1-نص كيلو فراخ مفرومه

2-بصله كبيره مبشوره

3-معلقتين كبار بقسماط

4-بيض ملعقة كبيرة ريحان متقطع صغير

5-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

6-ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من سبع بهارات ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنه

7-ملعقة صغيرة من ثوم البودر وبصل البودر

8- ربع كيلو لحمه مفرومه وبصله مبشوره ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح وجبنه شيدر



طريقة عمل شيكن رول فراخ محشية لحمة مفرومة

نضع بوله بها الفراخ بصل مبشور والريحان والفلفل الاسود والملح والبابريكا والسبع بهارات وتوم بودر وبصل بودر والبيضة والبقسماط ونقلبهم مع بعض وتترك ربع ساعة ف التتبيلة في الثلاجة ونضع طاسه ع البوتجاز معلقه الزيت ومعلقه الزبده تضاف اللحم وتشوح ويضاف البصل والفلفل الأسود والملح وتترك في بوله وتصفي وتترك لتبرد يحضر استرتشت ويفرد ويدهن بفرشه زيت بسيطه تفرد الفراخ ونسويها ونضع في المنتصف اللحمة المفرومة والجبنه الشيدر وتلف وتربط من الأطراف ونضعها في ورقتين سولفان ونحضر صنيه بها مياه سخنه ونضعها بها وتدخل الفرن نص ساعه وتخرج من الفرن بعد نص ساعه ندهن الوش بمعلقه صلصله وكاتشب وزبده سايحه وتدخل تحت الشوايه تاخد لون ونتركها لتبرد ونقطع قطع دواير ومعها رز بالمكسرات مقادير الارز نص كيلو رز باسمتي مغسول ومتصفي ومعلقه كبيره من بهرات الكابسه وورق غار ولومي وعود قرفه خشب

الطريقة

نضع حلة ع البوتجاز ونضع الزيت والزبده وعليها اللومي وورق الغار وبهرات الكابسه ويضاف الرز ويقلب ويضاف بالمياه السخنه ونترها علي النار إلى أن يتشرب المياه ويوطئ عليه نشيف عليه صوص مشروم ونقدمها مع الشيكن رول فراخ .