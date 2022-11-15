عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل "شيكن رول فراخ محشية لحمة مفرومة"

شيكن رول فراخ محشيه
شيكن رول فراخ محشيه لحمه مفرومه

تقدم الشيف سهام القشاش طريقة عمل شيكن رول فراخ محشيه لحمه مفرومه، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الشيكن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.

صحي ولذيذ... طريقة عمل دجاج مشوي بالأعشاب

طريقة مبتكرة لعمل طاجن باذنجان بالدجاج


المقادير لطريقة عمل شيكن رول فراخ محشيه لحمة مفرومة


1-نص كيلو فراخ مفرومه
2-بصله كبيره مبشوره 
3-معلقتين كبار بقسماط
4-بيض ملعقة كبيرة ريحان متقطع صغير 
5-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
6-ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من سبع بهارات ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنه 
7-ملعقة صغيرة من ثوم البودر وبصل البودر
8- ربع كيلو لحمه مفرومه وبصله مبشوره ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح وجبنه شيدر 


 طريقة عمل شيكن رول فراخ محشية لحمة مفرومة

نضع بوله  بها الفراخ بصل مبشور والريحان والفلفل الاسود والملح والبابريكا والسبع بهارات وتوم بودر وبصل بودر والبيضة والبقسماط ونقلبهم مع بعض وتترك ربع ساعة ف التتبيلة في الثلاجة ونضع طاسه ع البوتجاز معلقه الزيت ومعلقه الزبده تضاف اللحم وتشوح ويضاف البصل والفلفل الأسود والملح وتترك في بوله وتصفي وتترك لتبرد يحضر استرتشت ويفرد ويدهن بفرشه زيت بسيطه تفرد الفراخ ونسويها ونضع في المنتصف اللحمة المفرومة والجبنه الشيدر وتلف وتربط من الأطراف ونضعها في ورقتين سولفان ونحضر صنيه بها مياه سخنه ونضعها بها وتدخل الفرن نص ساعه وتخرج من الفرن بعد نص ساعه ندهن الوش بمعلقه صلصله وكاتشب وزبده سايحه وتدخل تحت الشوايه تاخد لون ونتركها لتبرد ونقطع قطع دواير ومعها رز بالمكسرات  مقادير الارز نص كيلو رز باسمتي مغسول ومتصفي ومعلقه كبيره من بهرات الكابسه وورق غار ولومي وعود قرفه خشب 

 الطريقة

 نضع حلة ع البوتجاز ونضع الزيت والزبده وعليها اللومي وورق الغار وبهرات الكابسه ويضاف الرز ويقلب ويضاف بالمياه السخنه ونترها علي النار إلى أن يتشرب المياه ويوطئ عليه نشيف عليه صوص مشروم ونقدمها مع الشيكن رول فراخ .

الفلفل الأسود الأعشاب دجاج الفراخ طريقة عمل دجاج مشوي اللحمة المفرومة لحمة مفرومة طريقة عمل دجاج فراخ محشيه الجبنة الشيدر ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأسرة الحاكمة في قطر لإخفاء خيام الجعة

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

فيروس التنفسي المخلوي يضرب الأطفال.. ويشبه نزلات البرد.. اكتشف الأسباب والأعراض وأفضل علاج

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

أجبر الطلاب على الغياب.. تفاصيل دور البرد المنتشر بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

عقب إقرار الرئيس للعلاوة الاستثنائية لمجابهة الغلاء.. اعرف المستفيدين من هدية السيسي؟

سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 15-11-2022

بـ فرمان من كولر.. نجم جديد خارج حسابات الأهلي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكورن بلو بمذاق أفضل من المطاعم وحيل سهلة للف

طريقة عمل كفتة داوود باشا

طريقة عمل كوردن بلو للشيف عظيمة حمدى

طريقة عمل حواوشي الفراخ

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد لقائه الرئيس الصيني.. ماكرون يغرد من إندونيسيا: لا ينبغي تقسيم العالم

الشتاء قادم.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

خاص| وزيري: المصري القديم أول حافظ على البيئة والمناخ

قبل تطبيق القانون بأيام.. كيفية تغيير نشاط المحال التجارية

هل كل الدعوات مستجابة؟.. علي جمعة: باستثناء 2 حذر منهما النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوار|صاحب «الغريب» بالعامية: جدل «استعبط» في محله.. وأحلم بتدشين مجمع للغة المصرية

منها الجمع بين دواءين|أخصائي تغذية يوضح أبرز أخطاء علاج الأطفال من البرد

عائلة هندية تعثر على أفعى كوبرا سامة داخل الثلاجة.. شاهد

علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.. 6 أشياء على القدمين

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ