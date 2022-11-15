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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة مبتكرة لعمل طاجن باذنجان بالدجاج

طاجن باذنجان بالدجاج
طاجن باذنجان بالدجاج

تقدم الشيف دعاء نوير، طريقة مبتكرة لعمل طاجن باذنجان بالدجاج، بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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مكونات عمل طاجن الباذنجان بالدجاج 

 

الدجاج : دجاجة (مقطعة أرباع).
- الباذنجان : 1 كيلو (مقطع مكعبات).
- طماطم : 4 حبات (مفرومة ناعم).
- البصل : 2 حبة (مفروم ناعم).
- ملح : ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود: ملعقة صغيرة.

طريقة عمل طاجن الباذنجان بالدجاج 

اخلطي البصل والطماطم والباذنجان بعد تحميره نصف تحميرة، والملح والفلفل الأسود في وعاء.

أضيفي قطع الدجاج إلى المكونات السابقة واخلطيها جيدا.

حَمِّي الفرن، وضعي الدجاج والخضار مع الصلصة في صينية، وأدخليها الفرن حتى تنضج قطع الدجاج تماماً ثم قدميها.

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