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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تناشد الباحثين عن عمل عدم التعامل مع الصفحات المشبوهة بمواقع التواصل

صدى البلد

ناشدت وزارة القوى العاملة المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج بضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشركات، والصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي،والتي تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، مستغلة حاجة وطموح الشباب في السفر، وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع، او الصفحات المشبوهة، وان يتم التواصل والتعامل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التاليhttp://www.manpower.gov.eg أو صفحة الوزارة على موقع فيس بوكhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158
أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج،بديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس  -مدينة نصر ،للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.

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