للتأهل إلى كأس العالم.. شوبير يوجه رسالة هامة لـ اتحاد الكرة

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة هامة إلى مجلس اتحاد الكرة المصري، بعد ضياع حلم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2022.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "تخيل لو أن منتخب مصر سيشارك في كأس العالم بعد مواجهة بلجيكا؟ هو احنا ليه لم نتأهل لكأس العالم ومين اللي ضحك على الناس وقالهم ماتش السنغال هيتعاد، وأنا كنت أقول هذا يحتاج إلى معجزة في زمن لم يعد يحدث فيه معجزات".

تابع شوبير:" لماذا لم نتأهل إلى كأس العالم؟، أنا لا أبكي على اللبن المسكوب، أنا أنظر لبكرة، بطولة كأس العالم 2026 من 48 منتخبا، قصدك ايه يعني؟ يا جماعة اشتغلوا إننا نكون التصنيف الأول في إفريقيا، انظروا إلى المغرب تأهلت إلى كأس العالم والوداد توج بدوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي من نصيب نهضة بركان، وبالأمس فاز منتخب سيدات منتخب المغرب بكأس الأمم الإفريقية".

أضاف شوبير:" صرخت كتير عشان نلعب ماتشات لكي نكسب ونحصد نقاط، كان أمامنا فرصة نلعب مع الكونغو أو مالي أو الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم، كان هيبقى أهون شويه من مواجهة السنغال، لكن محدش بيحاسب حد".

اختتم شوبير:" مينفعش اتعاقد مع فيتوريا بمبالغ كبيرة وفي النهاية نرى منتخب مصر خارج المونديال القادم، لا بد من برنامج وجدول اشتغل عليه لكي أكون ضمن المنتخبات الأوائل في التصنيف الإفريقي، وإن الدوري المصري يكون منتظم، أنا بتجنن أوي إن إنجلترا وضعت من الآن جدول الدوري الإنجليزي الموسم المقبل".