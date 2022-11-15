عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات سلة الأهلي يواجه سبورتنج في إياب نهائي دوري المرتبط

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، أمام فريق سبورتنج في إياب نهائي بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى «سيدات سلة الأهلي» لحسم اللقب، وتقديم عرض جيد والظهور بشكل مميز.

وخاص «سيدات سلة الأهلي» بقيادة المدير الفني طارق خيري، تدريبات مكثفه خلال الفترة الماضية لتجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، حيث شهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق اللقب.

ووصل «سيدات سلة الأهلي» إلى بطولة نهائي دوري المرتبط، على حساب فريق سموحة، بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 84-66، وفي الإياب أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 92-64.

وخلال مشوار سيدات سلة الأهلي في البطولة واجه الصيد في دور الـ16، ونجح في تحقيق ‏الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 78-41، كما حقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 82-70.‏

وفي ربع النهائي فاز الأهلي على مصر للتأمين في مباراة الذهاب بنتيجة 88-36، وفي ‏مباراة الإياب بنتيجة ٨٦-٥٨.‏

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 88-75، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد الماضي على صالة استاد القاهرة الدولي.

 

الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بطولة دوري المرتبط صالة استاد القاهرة الدولي سيدات سلة الاهلي طارق خيري النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الشتاء قادم.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الأسرة الحاكمة في قطر لإخفاء خيام الجعة

أجبر الطلاب على الغياب.. تفاصيل دور البرد المنتشر بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

فيروس التنفسي المخلوي يضرب الأطفال.. ويشبه نزلات البرد.. اكتشف الأسباب والأعراض وأفضل علاج

الإصابة بالفشل الكلوي .. تحذير من الجمع بين تلك الأدوية لعلاج دور البرد المنتشر

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

عقب إقرار الرئيس للعلاوة الاستثنائية لمجابهة الغلاء.. اعرف المستفيدين من هدية السيسي؟

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" 

القوي العاملة: 2.1 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لـ421 ألف عامل

بعد تصديق الرئيس السيسي.. من هم المستفيدون بـ300 جنيه علاوة غلاء شهريا؟

مستشار الرئيس للصحة: المخلوي التنفسي يسبب التهابات رئوية حال إهماله

إعارة في يناير.. شوبير يكشف حقيقة رحيل ميسي عن الأهلي

تدهور صحته.. إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا للمرة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب السكري وارتفاع ضغط الدم.. 3 أعراض لقرحة القدم |تفاصيل

حقيقة إلغاء الدراسة .. طرق انتقال العدوى للفيروس التنفسي تثير ذعر الأمهات

إطلالة مثيرة.. ميريام فارس بـ تيشيرت كرة القدم قبل كأس العالم

حتى لا تندم| لصحة الرجال.. 5 اختبارات يجب إجراؤها بعد 18 عامًا

فيديو

سمية الخشاب: أعيش حالة من النشاط الفني بـ أرواح خفية والتاروت| خاص

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ