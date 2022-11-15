سيدات سلة الأهلي يواجه سبورتنج في إياب نهائي دوري المرتبط

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، أمام فريق سبورتنج في إياب نهائي بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى «سيدات سلة الأهلي» لحسم اللقب، وتقديم عرض جيد والظهور بشكل مميز.

وخاص «سيدات سلة الأهلي» بقيادة المدير الفني طارق خيري، تدريبات مكثفه خلال الفترة الماضية لتجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، حيث شهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق اللقب.

ووصل «سيدات سلة الأهلي» إلى بطولة نهائي دوري المرتبط، على حساب فريق سموحة، بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 84-66، وفي الإياب أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 92-64.

وخلال مشوار سيدات سلة الأهلي في البطولة واجه الصيد في دور الـ16، ونجح في تحقيق ‏الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 78-41، كما حقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 82-70.‏

وفي ربع النهائي فاز الأهلي على مصر للتأمين في مباراة الذهاب بنتيجة 88-36، وفي ‏مباراة الإياب بنتيجة ٨٦-٥٨.‏

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 88-75، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد الماضي على صالة استاد القاهرة الدولي.