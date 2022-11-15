إعارة في يناير.. شوبير يكشف حقيقة رحيل ميسي عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رحيل مصطفى سعد “ميسي”، لاعب فريق الأهلي، عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير: " خرج خبر إن مصطفى سعد الشهير بـ “ميسي” سيغادر الأهلي على سبيل الإعارة في يناير، لكن هذا غير حقيقي".

تابع شوبير:" مصطفى سعد لم يلعب مع الأهلي وكولر لم يرى مستواه حتى الآن".

واختتم شوبير:"زياد طارق ومحمد محمود شاركوا في مران الآن، والأمور تسير بشكل جيد داخل الفريق ولا يوجد مشاكل".

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع مصطفى سعد “ميسي” خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي سيراميكا كليوباترا.

الأهلي يعود لنظام اليوم الكامل:

في سياق آخر، عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريب علي فترتين بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في دور الــ8 من النسخة القديمة لبطولة كأس مصر .

وكان فريق النادي الأهلي قد عاد للتدريبات أمس على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

وحدد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مرانا صباحيا وآخر عصر اليوم في إطار تنفيذ البرنامج البدني المحدد للاعبين.