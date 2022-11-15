جوجل يحتفي بـ مقدم برنامج عالم البحار في الذكرى الـ115 لميلاده

احتفي محرك البحث جوجل، اليوم "الثلاثاء"، 15 نوفمبر، بذكرى الميلاد الـ 115 لعالم المحيطات ومقدم برنامج عالم البحار لأكثر من 18 عاما، حامد جوهر تقديرا لجهوده في بث المعلومات المتنوعة المتعلقة بالمسطحات المائية ودور الإنسان نحوها، حيث كان أبرز مصدر لعالم البحار في ثمانينات القرن الماضي قبل ظهور الفضائيات.

وفي هذا التقرير يرصد لكم موقع «صدى البلد» أبرز المعلومات عن حياة حامد عبد الفتاح جوهر:

1- ولد حامد جوهر يوم 15 نوفمبر عام 1907 في محافظة القاهرة.

2- تلقى حامد جوهر تعليمه الابتدائي في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية وتعليمه الثانوي في المدرسة الملكية الثانوية، والتي حصل منها على درجة البكالوريوس في عام 1925.

3- حصل على بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف الأولى وعين معيدا في قسم الحيوان بنفس الكلية.

حامد جوهر..جوجل يحتفي بـ رائد علوم البحار المصرية في الذكري الـ115 لميلاده

4- فى عام 1931 كان أول الحاصلين على الماجستير في الكلية وكان موضوع رسالته التشريح الدقيق وهستولوجيا الغدد الصماء في الأرنب.

5- تولى حامد جوهر رئاسة المحطة البحثية كأول رئيس مصري 1934 وظل رئيسا لها لمدة 40 عاما وتحمل المحطة الآن التابعة لوزارة البحث العلمي اسم «المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد_فرع البحر الأحمر».

6- أنشأ حامد جوهر متحفا للأحياء المائية تابع للمحطة، كما أجرى أبحاثا مهمة في مجال علوم البحار.

حامد جوهر عالم البحار

7- قدم برنامج “عالم البحار” على شاشة التلفزيون المصري لمدة 18 عاما حيث عرض مقاطع فيديو عن مخلوقات بحرية يقوم بشرحها بالتفصيل.

8- عمل حامد جوهر مستشارا للسكرتير العام للأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر الدولي الأول لقانون البحار في جنيف عام 1958، واختارته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1959، رئيسًا للجنة التخلص من النفايات النووية في أعماق البحار.

9- عمل حامد عبد الفتاح جوهر أيضا مستشارا للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الدول العربية عام 1970، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1973، وعضوا باللجنة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة.



حامد جوهر..جوجل يحتفي بـ رائد علوم البحار المصرية في الذكري الـ115 لميلاده

10- شارك في المعاجم العلمية العربية التي أصدرها مجمع اللغة العربية وأبرزها معجم "البيولوجيا في علوم الأحياء والزراعة" الذي استغرق إعداده 8 سنوات، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم عام 1974 ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1975.

11- شقيق الدكتور حامد جوهر، هو الممثل المصري علي جوهر، وكانت له ملامح مميزة لذلك حصرت معظم أعماله الفنية في شخصية الرجل الأجنبي، حيث ولد في لندن لأب مصري وأم بريطانية، وكانت آخر أعماله فيلم “المعلمة والأستاذ” عام 1995، كما عمل علي جوهر عمل مذيعا في نشرة أخبار باللغة الإنجليزية في القناة الثانية، وتوفي 5 يونيو عام 1998.