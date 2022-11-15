اشترى شبكتك| جرام الذهب يسجل 846 جنيه بمحلات الصاغة اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 حالة من الاستقرار النسبي بعد القفزة الكبيرة على مدار الأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق المصرية حوالى 1265 جنيها، وسجلت أسعار الذهب اليوم تباين ملحوظاً ، حيث سجل أقل سعر للذهب 846 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم



-بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالى 1446 جنيهًا.

-سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 1265 جنيهًا.

-فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1084 جنيهًا.

-بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالى 846 جنيها.

وحققت أسعار الذهب على مدار اليومين الماضيين تراجع طفيف على مستوي جميع الأعيرة بقيمة 8 جنيه، فقد خسر جرام الذهب عيار 24 حوالى 11 جنيها.

هبوط أسعار الذهب



وفى التعاملات المسائية أمس الاثنين 14 نوفمبر شهدت أسعار الذهب هبوط حاد بالتزامن مع الإنخفاض العالمي للمعدن الأصفر ، حيث سجل عيار 14 حوالى 839 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر عيار 21 حوالى 1259 جنيه وبلغ عيار 24 حوالى 1438 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد سجل 10072 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 4 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس يوم الاثنين، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1267 جنيهًا، كما شهدت الأوقية ارتفاعًا بقيمة 4 دولارات، لتسجل مستوى 1776 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1448 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1086 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 845 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 10136 جنيهًا.

ولفت إلى أن الأسواق تشهد حالة من التباطؤ في المبيعات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، بالإضافة إلى توجه المستهلكين إلى السبائك والجنيهات بغرض الاستثمار.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، تتضمن اختلاف سعر الذهب بالمصنعية، حيث تختلف من تاجر لآخر ومن محل لآخر، وتترواح قيمة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب ليصل سعرها إلى ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.