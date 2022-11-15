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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب على مدار تعاملات الساعات القليلة الماضية ، حالة من عدم الإستقرار خاصة بعد الارتفاع الكبير الذى سجله المعدن الثمين، منذ بداية شهر نوفمبر ليعاود للانخفاض تدريجيا مرة أخرى اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.

أسعار الذهب الثلاثاء 15 نوفمبر 

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي بعد القفزة الكبيرة على مدار الأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق المصرية حوالى 1265 جنيها.

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-بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالى 1446 جنيهًا.

-سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 1265 جنيهًا.

-فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1084 جنيهًا.

-بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالى 846 جنيها.

وحققت أسعار الذهب على مدار اليومين الماضيين تراجع طفيف على مستوي جميع الأعيرة بقيمة 8 جنيه، فقد خسر جرام الذهب عيار 24 حوالى 11 جنيها.

هبوط أسعار الذهب 

وفى التعاملات المسائية أمس الاثنين 14 نوفمبر شهدت أسعار الذهب هبوط حاد بالتزامن مع الإنخفاض العالمي للمعدن الأصفر ، حيث سجل عيار 14 حوالى 839 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر عيار 21 حوالى 1259 جنيه وبلغ عيار 24 حوالى 1438 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد سجل 10072 جنيها.

ويعد هذا الإنخفاض الذي تشهده أسعار الذهب هو الأول على مدار تعاملات هذا الأسبوع حيث بدأ بارتفاع حاد وبالتحديد السبت 12 نوفمبر 2022، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيها آنذاك .

وسجلت أسعار الذهب السبت 12 نوفمبر عيار 24 نحو 1435 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1294 جنيها، أم سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1256 جنيهً، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1077 جنيهً.

اضطراب فى أسعار الذهب 

وبمقارنة أسعار الذهب مع نهاية تعاملات شهر أكتوبر نجد طفرة غير مسبوقة فى الأسعار على مستوي جميع الأعيرة حيث انتهت أسعار الذهب الاثنين 31 أكتوبر بتراجعًا حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 1210 جنيهات، مقارنة بسعره اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر والذى بلغ 1265 جنيها للجرام أى بزيادة 55 جنيها.

فيما بلغ سعر الذهب الاثنين 31 أكتوبر 2022 عيار 24  حوالى 1382جنيها، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالى 1210 جنيهات.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، تتضمن اختلاف سعر الذهب بالمصنعية، حيث تختلف من تاجر لآخر ومن محل لآخر، وتترواح قيمة المصنعية بين  7% و10% من سعر جرام الذهب ليصل سعرها إلى ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

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أسعار الذهب عالميا

وعالميا شهدت أسعار الذهب انهيار كبير حيث انخفضت العقود الآجلة للملاذ الآمن فى تعاملات اليوم الثلاثاء، في حدود 5 دولارات أو ما يعادل 0.3%، نزولا إلى مستويت قرب الـ 1771 دولار للأوقية، فيما تتراجع العقود الفورية للذهب دولار أمريكي  بوتيرة أقل نزولًا إلى مستويات 1770 دولار للأوقية، بخسائر لا تتجاوز 2 دولار.

ويأتى هذا التراجع فى أسعار الذهب نتيجة تصريحات أحد مسؤولي الفيدرالي بشأن أن الوقت لا يزال مبكر لتوقف قطار التشديد، الأمر الذى أدى إلى حالة من الاضطراب فى الأسواق والملاذات صعودًا وهبوطًا.

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