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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصل إلى 1776.90 دولار.. أسعار الذهب تزيد 0.4% عالميا

الذهب
الذهب

حققت أسعار الذهب أعلى سعر تسوية منذ منتصف أغسطس الماضي، عند ختام تعاملات اليوم الإثنين 14 نوفمبر.

وعند الختام، زاد سعر الذهب بنحو 0.4% أو بحوالي 7.50 دولار إلى 1776.90 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ منتصف أغسطس.

وجاءت مكاسب الذهب رغم ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، والعائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في BullionVault في تصريحات لـ MarketWatch، إن الحركة على أسعار الذهب في أمريكا تشير إلى أن المتداولين الأمريكيين يعبرون بشكل متزايد عن شكوكهم بشأن الاقتصاد الأمريكي عبر المراهنة على الذهب.

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