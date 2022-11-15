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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر.. صور

صدى البلد

 افتتح الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرض الكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر بالمكتبة المركزية للجامعة اليوم الثلاثاء.


وخلال الافتتاح قدم الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على توجهاته الدائمة بإقامة معارض لإصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جامعة الأزهر وفي كلياتها المتنوعة من خلال التعاون الدائم مع جامعة الأزهر برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة؛ لتزويد طلاب العلم بكتب الفكر الوسطي المستنير التي تواكب العصر، مؤكدًا أن المعرض يحتوي على مجموعات مميزة من الكتب التراثية والدعوية التي تعالج القضايا العصرية، كالإصدارات الخاصة بالفكر الوسطي وتفنيد الأفكار المتطرفة، وبيان ضلالات الجماعات الإرهابية، فضلًا عن إصدارات خاصة بتجديد الفكر الديني، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.


كما أكد الدكتور  محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف على مدار العام بالجامعات المصرية والمؤسسات العلمية والثقافية خدمة لطلاب العلم وأعضاء هيئة التدريس وجميع المعنيين بالشأن الديني.


جدير بالذكر أن المعرض يقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة 25% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وكذلك خصمًا بنسبة 20% على جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.

الأوقاف أبو زيد الأمير جامعة الأزهر الافكار المتطرفة

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