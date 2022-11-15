جامعة الأزهر تفتتح معرض الكتاب بالتعاون مع الأعلى للشئون الإسلامية

افتتح الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف؛ معرض الكتاب بمقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر بتخفيضات كبيرة.



أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، حرص الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، على افتتاح مثل هذه المعارض الثقافية بين الحين والآخر بمختلف قطاعات الجامعة والتي تثري الطلاب فكريًّا، خاصة أن معرض الكتاب يضم بين جنباته عديدًا من الإصدارات العلمية القيمة التي ترسخ للفكر الوسطي المعتدل، وتتناول القضايا الفكرية المعاصرة بقلب وعقل مفتوح بما يتماشى مع معطيات العصر.



وعقب الانتهاء من افتتاح المعرض تفقد نائب رئيس الجامعة، وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعض قاعات المكتبة المركزية؛ للاطمئنان على إتاحة وتوفير قاعات القراءة والاطلاع للباحثين في الدراسات العليا، إضافة إلى إتاحتها لطلاب وطالبات مرحلتي الإجازة العالية الليسانس والبكالوريوس بمختلف الفرق الدراسية.



كما تفقدا ورشة عمل حول التصوير والمونتاج باستخدام المحمول، والتي تنظمها سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بمقر المكتبة المركزية بجامعة الأزهر، جاء ذلك بحضور الأستاذ حامد سيد إسماعيل، الأمين العام المساعد للجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أسامة أمين، مدير عام المكتبات بالجامعة، والأستاذ أحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية، والأستاذة رضا مهدي، مدير عام إدارة خدمة المواطنين بجامعة الأزهر.

معرض الكتاب بجامعة الأزهر

معرض الكتاب بجامعة الأزهر

معرض الكتاب بجامعة الأزهر

معرض الكتاب بجامعة الأزهر