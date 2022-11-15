فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها ينقذ حياة رضعية من مرض نادر

نجح فريق طبى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها يضم أطباء حديثى الولادة وجراحين اطفال وجراحى الأنف والأذن والحنجرة وأطباء التخدير وعناية مركزة وأطباء الأشعة والتغذية وتمريض عمليات وحضانات وتمريض رعاية مركزة فى إنقاذ حياة طفلة عمرها الان 6 اشهر تعانى من مرض غريب.

وبحسب بيان أصدرته مستشفى الأطفال، فإن المرض نادر جدا وصعب التشخيص، علاوة على أنها أول حالة فى مصر، وهى حالة من بين 10 حالات مصابة بهذا المرض على مستوى العالم، وبحسب البيان ايضا فان تشخيص هذا المرض نادر جدا.

وأوضح بيان المستشفى، أن أم الطفلة توجهت بها الى مستشفي جامعة القاهرة ومستشفيات أخرى فى الدلتا، ولم يتم التعامل معها وفى النهاية حضرت بالطفلة إلى مستشفى الأطفال ببنها، وتم تشكيل فريق من تخصصات مختلفة"، حديث الولادة وجراحين وانف واذن وحنجرة وعناية مركزة وتغذية" للتعامل مع الحالة على مدار 6 أشهر كل له دوره المنوط به للحفاظ على حياة الطفلة مع تذليل ومواجهة كل الصعوبات.

وتم إجراء جراحتين لها بالمستشفى حتى بدأت الطفلة تتعافى وبدأت ترضع بالببرونة طبيعى جدا كما تم فصلها من على كل الأجهزة المساعدة للقلب وللتنفس وسط فرحة عارمة من كل أعضاء الفرق المتعاونة.