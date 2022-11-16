البعيثران.. نبات طبي طارد للديدان ويقلل مستوى السكر.. تعرف على فوائده

يعد نبات البعيثران أو الشيح من أشهر النباتات الطبية والعطرية المستخدمة فى الأغراض الطبية والعلاجية، وذلك نظرا لما يحتويه البعيثران من مواد غذائية ومركبات مفيدة لصحة الإنسان.

حيث نبات البعيثران يحتوى على العديد من المواد الغذائية الهامة لصحة الانسان فهو يحتوى على المواد المعدنية مثل الحديد ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الفسفور ، المنجنيز ، الماغنسيوم ، الرصاص ، النيكل ، فهو طارد للديدان ومغذي للشعر ويقلل مستوي السكر.

و قال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية، أن منقوع البعيثران او الشيح يستخدم لعلاج الديدان، ويشرب المنقوع قبل النوم علي مدي ثلاث ايام لطرد الديدان ، ويوصى بعدم الافراط او الكثرة في استعمال البعيثران او الشيح لتجنب الأضرار .

ويحتوى نبات البعيثران، على مادة القطران التي تعمل بشكل كبير على تغذية الشعر ، حيث يدخل قطران البعيثران الشيح فى العديد من مستحضرات العناية بالشعر نظرا لفوائد المادة ،فهي تعمل على ترطيب الشعر.

كما استطاع احدى العلماء باستخلاص كمية كبيرة من نبات البعيثران،أو الشيح ووضعها على بصيلات الشعر مباشرة وكانت النتيجة مبهرة.. حيث توقف تساقط الشعر ، وعليه فان قطران الشيح يستخدم الان فى مستحضرات العناية بتساقط الشعر وتغذية البصيلات .

يستخدم الشيح منذ قديم الزمان فى علاج المغص لدى الكبير والصغير ، كما يستخدم فى علاج عسر الهضم ، وأيضا يعمل كفاتح للشهية ، ايضا يعمل على طرد الانتفاخ ،

فوائد الشيح للنساء

ينصح باستخدام البعيثران او الشيح للنساء والفتيات اللاتى تعانين من الالام الدورة الشهرية وانقطاعها حيث يعمل الشيح على استرخاء العضلات المتشنجة فيعمل على تسكين ألامه.





وقد أوصي علماء المركز القومي للبحوث في دراسة حديثة، انه بإمكانية تناول مريض السكر نبات البعيثران "الشيح البلدى" .،كمشروب ساخن، فهو يساعد على تقليل مستوى السكر فى الدم وهورمون الهوموسيستيين المسئول عن مضاعفات المرض ، ويساعد في تعزيز إنتاج العصارة الصفراوية، ومهم لصحة الكبد والمرارة.

وكان نبات الشيح يستخدم منذ قديم الزمان فى حل العديد من المشكلات التى تواجه الجهاز الهضمى فهو يستخدم فى علاج المغص لدى الكبير والصغير ، كما يستخدم فى علاج عسر الهضم ، وأيضا يعمل كفاتح للشهية ، ويعمل كذلك على طرد الانتفاخ في المعدة والأمعاء.

الأورام الخبيثة والحميدة



هذه العشبة ذات الطعم المر تخفي خلفها العديد من الاسرار العلاجية، من أهمها: انها تقضي على الأورام الخبيثة والحميدة وهي مضادة لتشكل هذه الأورام.و تساعد في تخفيض السكر بشكل ممتاز.، و تمنع الام التشنجات المعوية والمغص والانتفاخ والغازات وآلام الطمث والم العضلات فهي مسكن الم فعال.



-كما يعمل البعيثران او الشيح علي طرد السموم من الجسم المتكونة عبر الأغذية الغير صحية.، وكذلك تسهيل عملية التنفس لمن يعانون من ارتفاع الحجاب الحاجز.

- تعالج الفطريات وهي قاتلة للجراثيم والفيروسات من النوع الأول نظرا لمرار طعمها.تعالج فطريات الجلد وتعطي البشرة رونق وجمال اذا ما مسح على البشرة بمنقوعها.

- تعالج التشنج العضلي اذا ما مزجت بزيت ساخن وتدليك مكان الألم.

- تغذي الشعر نظرا لاحتوائها على بعض المعادن النادرة.- تعالج تهيجات الجلد والحساسية. و تعزز الدورة الدموية في الجسم.

- لا ينصح بها للحامل لأنها قد تسبب اجهاض.

- لا ينصح بها للمرضع لأنها قد تسبب مرار في الحليب

ويتم استعمال الشيح بوضع 30 جرام شيح في نصف لتر ماء مغلي ويغطى جيدا لمدة 10 دقائق للحفاظ علي الزيوت الطيارة.

ويمكن شرب كوبين من منقوع الشيح يوميا ولمدة 6 أيام للحصول علي نتائج علاجية مبهرة..



مناطق ذات تربة رملية



من جانبه. الدكتور محمد حسن مبارك الاستاذ ، بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، أن عشبة البعيثران او الشيح تنمو في مناطق ذات تربة رملية ، وهي منتشرة في الكثير من المناطق منها شرق المغرب العربي، وسلسلة جبال الأطلسي، والمناطق الرملية في أمريكا اللاتينية، وأستراليا ، وهناك أنواع كثير منتشرة في سوريا، وتركيا، وإيران، وشمال قارة إفريقيا وشبه جزيرة سيناء.

كما أن عشبة البعيثران " الشيح" تنتشر في غالب مناطق المملكة العربية السعودية ، وفي دول حوض البحر المتوسط والجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء .

ومن اشهر أنواع الشيح في الوطن العربي هى : الشيح الاردنى ، الشيح الحولى ، البعيثران او الشيح الخليلى ، الشيح الشجري ، شيح سيبر ، الشيبه او شجرة مريم ، الترجوان ، ش فرلوه ، الشيح المكنسي ، الشيح وحيد البذرة ، الشيح البلدى وينتشر النوع الاخير فى سوريا وشمال افريقيا وإيران وتركيا .

وأضاف ان نبات الشيح يستخدم فى الكثير من الاستخدامات والأغراض العلاجية والطبية ، فهو يحتوى على العديد من المواد الغذائية الهامة لصحة الانسان ، ويحتوى كذلك على المواد المعدنية مثل الحديد ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الماعنسيوم ، الفسفور ، المنجنيز ، النيكل ، و الرصاص .