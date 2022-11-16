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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصغرى بالقاهرة 17.. ننشر خريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارة بالمحافظات اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات بهيئة   الأرصاد   الجوية ، إن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ومائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ، مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة ETC، أن طقس الأربعاء يشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكد: "يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة"، ومن المتوقع أن تشهد القاهرة وجنوب الوجه البحري غيوم جزئية، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري غيوم جزئية مع نشاط للرياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 40%.

وتابع: "ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 17 درجة"، مشيرا إلى أن طقس الخريف مختلف عن توقعات فصل الشتاء على الاطلاق . 

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء فهي كالآتي: 
القاهرة الكبرى 24  17 
المدن الساحلية 23 و17 
البحر الأحمر 27 ، و19 
محافظات شمال الصعيد 24 ، و13 
محافظات جنوب الصعيد 27  17

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