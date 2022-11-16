رئيس COP27 يعقد لقاءات مع الوزراء المعنيين بتيسير مفاوضات المناخ

عقد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات مع الوزراء المكلفين بتيسير مفاوضات المناخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري عقد على مدار اليوم سلسلة من الاجتماعات المتواصلة على المستوى الوزاري التي جمعته مع مختلف الوزراء المكلفين بتيسير مفاوضات المناخ، وذلك للإطلاع على مجريات مفاوضات المناخ حول شتى الموضوعات ودفع الجهود للتوصل إلى مواقف توافقية.

وأشار السفير أبو زيد في تصريحاته إلى أن اللقاءات الوزارية شملت وفود أسبانيا والمالديف المسئولين عن تيسير المفاوضات حول الهدف العالمي للتكيُف مع تغير المناخ، وسنغافورة والنرويج المعنيين بموضوعات أسواق الكربون، بجانب الهند واستراليا حول تمويل المناخ، فضلاً عن الدنمارك وجنوب إفريقيا بشأن خفض الانبعاثات.