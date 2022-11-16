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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عبدالعال يفجّر مفاجأة بشأن سيف الدين الجزيري |شاهد

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

كشف الكابتن علاء عبد العال، عن رأيه في أولى مباريات النادي الأهلي، ونظيره الزمالك في الدوري الممتاز هذا العام، وعن رأيه في قرارات المديرين الفنيين كولر وفيريرا.

وقال علاء عبد العال خلال حواره مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير: “الأهلي اشترى لاعبي فريقه بقرار إراحتهم الموسم الماضي .. ويفجر مفاجأة: فيريرا غير مقتنع بسيف الجزيري”.

من جانب آخر، شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة  تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين.

وقام الجهاز الفني بتصعيد 4 من ناشئ الزمالك  عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003 ومصطفى شكري ظهير أيسر فريق 2001 ومحمد خضري لاعب وسط 2002 وحاتم سكر ظهير أيسر 2001 .

وركز البرتغالي جوسفالدو  فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجانب الفني خلال تدريبات أمس الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية وخططية تضمنت التركيز على الكرات العرضية والتسديد على المرمى من مسافات متنوعة.

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