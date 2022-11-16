الأرصاد: سقوط أمطار على تلك المناطق اليوم.. والأجواء خريفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد اجواء خريفية على أغلب الأنحاء بسبب إمتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، والذى سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلادـ، إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن الأجواء معتدلة نهارا على أغلب المناطق الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب البلاد، وخلال فترات الليل يوجد إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتابعت أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة، وقد تكون متوسطة لبعض المناطق من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد.

وأشارت إلى أن الأمطار تمتد لبعض مناطق من جنوب محافظات البحر الأحمر مثل: مرسي علم وحلايب وشلاتين، لافتة إلى أن غدا فرص الأمطار تتلاشي لتنحصر فقط السواحل الشمالية، ومع يوم الجمعة سيكون هناك استقرار بالأحوال الجوية وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بحوالي درجة إلى درجتين.