رئيسا وزراء بريطانيا وكندا يؤكدان أهمية إجراء تحقيق شامل في سقوط صاروخ ببولندا

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية (داوننج ستريت) اليوم /الأربعاء/ أن رئيس الوزراء "ريشي سوناك" ونظيره الكندي "جاستن ترودو" أعربا عن تعازيهما إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح جراء الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، وأهمية إجراء تحقيق كامل في أسباب وملابسات سقوط الصاروخ في بولندا أمس.

وقال متحدث باسم داوننج ستريت - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن "الزعيمين أكدا على دعمهما الدائم للمقاومة الأوكرانية كما أخبرا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناقشاتهما في قمة مجموعة العشرين حول هذه القضية".

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس الأوكراني أعرب عن شكره لرئيسي وزراء بريطانيا وكندا على دعمهما لبلاده.