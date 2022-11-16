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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برازيلي أو إفريقي.. صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الشتوي وكولر يحسمها

صدى البلد

يسعي مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لتحديد احتياجات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبلة.

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "خاص.. كولر كان يفاضل بين 3 لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم في يناير.. تم استبعاد لاعب منهم وهو الآن يفاضل بين ثنائي (أفريقي - برازيلي) وسيبلغ النادي بقراره النهائي خلال أيام لبدأ المفاوضات"

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كشف الإعلامي محمد فاروق موقف النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من ضم عبدالرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل .

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "الأهلي لم يتحدث مع عبدالرحمن مجدي جناح وموهبة فريق الإسماعيلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير".



موقف كولر
واختتم: "الجهاز الفنى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لم يطلب الحصول على خدمات عبد الرحمن مجدى في انتقالات يناير، ولذلك هو خارج الحسابات في النادي الأهلي بشكل نهائي"

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