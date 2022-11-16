دعوة لضبط النفس.. الصين تعلق على حادث الصواريخ في بولندا

علقت الصين على سقوط صواريخ في بولندا، أمس الثلاثاء، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء من أجل منع تصعيد الموقف.

وحسب “روسيا اليوم”، حث المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينج، جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس بحادث الصواريخ في بولندا.

وقال المتحدث: "نحن على علم بالتقارير ذات الصلة. في الوضع الحالي، يجب على جميع الأطراف المعنية التزام الهدوء وضبط النفس من أجل تجنب تصعيد الموقف".

وشدد ماو نينج على أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، لافتًا "الأولوية هي إجراء حوار ومفاوضات من أجل تسوية سلمية للأزمة".

وكانت وسائل إعلام بولندية أفادت أمس الثلاثاء، بسقوط صاروخين في بلدة بشيفودوف في لوبلان فويفوديشيب في شرق بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وذكرت تقارير أن الصاروخ روسي الصنع، بينما أشار الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة حول ماهية الصواريخ.

نفي ضربة روسية

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء قمة العشرين وبعد الاجتماع قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادما من روسيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية أي ضربات من قبلها على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، وأكدت أن الصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.