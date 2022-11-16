مش وقته تصبغ شعرك.. أسامة نبيه يكشف سر خناقة شيكابالا وإمام عاشور..فيديوجراف

كشف أسامة نبيه ، مدرب نادي الزمالك ، عن حقيقة القصة الكاملة حول خناقة إمام عاشور و شيكابالا ، خلال الفترة الماضية.

وقال أسامة نبيه : عقبنا إمام عاشور بسبب عدم التزامه وعدم الانضباط.



وتابع: “استبعاد إمام عاشور ، كان لأسباب فنية، حيث كانت هناك ملاحظات على مستواه من قبل مباراة السوبر ، تصادف استبعاد إمام عاشور، مع تغيير لون شعره، وخسارة الزمالك بطولة السوبر أمام الأهلي، لذلك اعتقد البعض أن الجهاز الفني يعاقب اللاعب بسبب لون شعره ، وهذا غير صحيح مش دي الحاجة اللي احنا بنعاقب عليها أوي فكان استبعاد اللاعب كان لأسباب فنية وانضباطية”.

وعن خناقة شيكابالا وإمام عاشور قال أسامة نبيه كل المشاكل الصغيرة في الزمالك بتتكير ليه مش عارف.

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