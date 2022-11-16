أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

كشف أسامة نبيه، مدرب نادي الزمالك، عن حقيقة القصة الكاملة حول خناقة إمام عاشور ومحمود عبدالرازق شيكابالا، خلال الفترة الماضية.

وقال أسامة نبيه في تصريح عبر قناة “إم بي سي مصر”: “لم نوقع عقوبات على إمام عاشور، باستبعاده من مباراة انبي، بسبب تغيير لون شعره وكل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة”.

وتابع: “استبعاد إمام عاشور، كان لأسباب فنية، حيث كانت هناك ملاحظات على مستواه من قبل مباراة السوبر، تصادف استبعاد إمام عاشور، مع تغيير لون شعره، وخسارة الزمالك بطولة السوبر أمام الأهلي، لذلك اعتقد البعض أن الجهاز الفني يعاقب اللاعب بسبب لونه شعره، وهذا غير صحيح مش دي الحاجة اللي احنا بنعاقب عليها أوي فكان استبعاد اللاعب كان لأسباب فنية وانضباطية”.

وأضاف: “إمام عاشور، استجاب للانتقادات التي تعرض لها ورجع لون شعره الطبيعي، هذا أمر جيد، موضوع إمام عاشور، لم يأخذ وقتا طويلا، اللاعب اتعاقب والأمر انتهى”.

أزمة شيكابالا وإمام عاشور

وعن خناقة شيكابالا وإمام عاشور، اختتم: “الأمر لم يصل إلى خناقة كما صورها البعض، كل ما في الأمر أن شيكابالا، قال لإمام عاشور، (مش وقته تلون شعرك)، للأسف أي حاجة صغيرة في الزمالك لازم تكبر”.