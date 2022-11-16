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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بخلاف "الهستيري" البولندي.. الكرملين يشيد برد الفعل الأمريكي المنضبط على صواريخ بولندا

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف

علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على حادثة صواريخ بولندا وردود الأفعال عليها، ومؤكدا أنه لم يكن هناك سبب للتصعيد حيث إن شظايا الصاروخ إس 300 والذي ينتمي لمنظومة الدفاع الصاروخية الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي فعالة بعد الحادث في بولندا من أجل منع مزيد من التصعيد: "لا، لا أعرف شيئًا عن هذا، الحقيقة هي أنه لم يكن هناك سبب للتصعيد".

وأوضح بيسكوف، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، أن "بولندا كان بإمكانها أن تبلغ على الفور أننا نتحدث عن حطام صواريخ "إس 300"، حيث أن هناك قنوات اتصال"، مشيرا إلى أنه  "لدى البولنديين كل الوسائل الممكنة للإبلاغ على الفور بأننا نتحدث عن شظايا صاروخ إس 300 وبناءً عليه، سيتفهم جميع الخبراء على الفور أنه لا يمكن أن يكون صاروخا مرتبطا بالقوات المسلحة الروسية".

وأضاف أن "قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي موجودة عموما".

وحول ردود الأفعال، اعتبر بيسكوف أن "رد فعل الجانب الأمريكي على "حادثة الصواريخ" في بولندا كان متحفظا، متناقضا مع تصريحات عدد من الدول الأخرى".

وقال إنه "من المنطقي لفت الانتباه إلى رد الفعل المتحفظ والأكثر مهنية من الجانب الأمريكي والرئيس جو بايدن. مرة أخرى، أود أن ألفت الانتباه إلى رد الفعل المنضبط إلى حد ما من جانب الأمريكيين، والذي يتناقض مع رد الفعل الهستيري المطلق من الجانب البولندي ودول أخرى".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن رد فعل عدد من الدول على "حادث الصاروخ" في بولندا يظهر أنه لا داعي للتسرع في الإدلاء بتصريحات قد تؤدي إلى تصعيد الموقف.

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وقال بيسكوف: "مرة أخرى، يظهر رد الفعل المحموم هذا أنه لا ينبغي على المرء أن يتسرع في إجراء تقييمات بالإدلاء بتصريحات يمكن أن تصعد الموقف، خاصة في مثل هذه اللحظات الحاسمة، والإدلاء ببعض التصريحات دون تلقي معلومات دقيقة".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، شن هجوم عالي الدقة على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة في الأراضي أوكرانيا؛ مؤكدة أنها الضربات كانت على مسافة لا تقل عن 35 كم من الحدود الأوكرانية البولندية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن: "تصريحات مصادر أوكرانية ومسؤولين أجانب بشأن مزاعم سقوط صواريخ روسية في قرية بشيفودوفيه البولندية استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد الموقف".

وتابعت بالقول إن: "ضربات عالية الدقة استهدفت الأراضي الأوكرانية على بعد 35 كم على الأقل من حدودها مع بولندا". وأوضحت أن حطام الصاروخ الذي سقط في بولندا يشير إلى أنه من منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية إس-300.
 

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