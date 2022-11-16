ضبط 8 أطنان قمح قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء في الشرقية

طلب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الأرز الابيض والدقيق والقمح وجميع السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقاً للأسعار المعلنة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نظمت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة والمفتشين بالادارة حملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا /الزقازيق من ضبط سيارة جامبو قادمة من مركز أبوكبير متجهة الي محافظة مطروح محملة بكمية من القمح المحلي مقدارها 8 أطنان و200 كيلوجرام مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء ونقلها بدون ترخيص.

وتم تحرير المحضر رقم 4948 لسنة 2022 إداري ههيا ، والتحفظ علي المضبوطات بمطحن ناصر بالزقازيق.