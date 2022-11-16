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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رد صادم من نجلاء بدر على ارتداء عمرو دياب حلق.. لبلبة تكشف سر تغيير اسمها

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها تفوق فيلم تحت تهديد السلاح في شباك التذاكر على هاشتاج جوزني ومسلسل the crown  الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس.

 

بعد أسبوعين في دور العرض.. فيلم تحت تهديد السلاح يتفوق على هاشتاج جوزني

تمكن فيلم تحت تهديد السلاح من تحقيق إيرادات بلغت 3,108,486 بعد أسبوعين من عرضه في السينمات المصرية، بينما حقق إيراد يومي ليلة أمس بلغ 129,402 ألف جنيه . 

 

بيونسيه تتصدر ترشيحات الجرامي لعام 2023 بـ 9 اختيارات

تصدرت المغنية الشهيرة بيونسيه قوائم ترشيحات “الجرامي” محققة رقما قياسيا جديدا في تاريخها، حيث وصل عدد ترشيحاتها إلى جوائز الجرامي الموسيقية طوال مسيرتها إلى 88 اختيارا لتعادل زوجها المغني جاي زي.

 

بطل مسلسل أرطغرل يفقد ابنته في حادث انفجار تقسيم بتركيا

حالة من الحزن الشديد سيطرت على بطل المسلسل التركي "أرطغرل"، نور الدين أوشار، بعد مقتل ابنته ووالدتها في حادث انفجار تقسيم وسط اسطنبول، أثناء تشييع جثمانها. 

بعد ظهوره بالحلق.. تعليق صادم من نجلاء بدر على أزمة عمرو دياب

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تدافع فيه عن الهجوم الذى تعرض له الهضبة عمرو دياب بعد ظهوره مرتديا حلق.

وقالت نجلاء بدر: “ما هو لو بنقرأ محدش هيقول عليك جاهل، أول من أرتدى الأقراط أو الحلق في التاريخ كله، هم الرجال وليس النساء وهو ما تم العصور عليه في برسبوليس، في بلاد فارس القديمة 515 قبل الميلاد، للتميز بين العبيد والأسياد وأيضًا البحارة، كانت بتلبس أقراط دلالة على أن هذا البحار قد طاف العالم أو خط الاستواء مفيش بحارة نساء”.

لبلبة تكشف سر تغيير اسمها وتؤكد: عادل إمام ساعدني كتير

قالت الفنانة لبلبة عن بدايتها الفنية ومشوارها في ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة :"موهبتي ابتدت تبان للجمهور وأنا سني ٣ سنين، أهلي لاحظوا إني كنت بقلد الضيوف بعد ما يمشوا وأبرزهم عمتي اللى كانت بتمشي زي البطة".

ووصفت لبلبة نفسها بأنها خجولة جدا حاليا، لكنها في الطفولة لم تكن خجولة وحضرت مسابقة فنية قدمت فيها عرضا جيدا، واختارها المخرج نيازي مصطفى للتمثيل في السينما.

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