لبلبة تكشف سر تغيير اسمها وتؤكد: عادل إمام ساعدني كتير

قالت الفنانة لبلبة عن بدايتها الفنية ومشوارها في ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة :"موهبتي ابتدت تبان للجمهور وأنا سني ٣ سنين، أهلي لاحظوا إني كنت بقلد الضيوف بعد ما يمشوا وأبرزهم عمتي اللى كانت بتمشي زي البطة".

ووصفت لبلبة نفس بأنها خجولة جدا حاليا، لكنها في الطفولة لم تكن خجولة وحضرت مسابقة فنية قدمت فيها عرضا جيدا، واختارها المخرج نيازي مصطفى للتمثيل في السينما.

وكشفت سر تغيير اسمها قائلة:" أبو السعود الإبياري سألني ليه اسمك نونيا قلت له هو حد بيختار اسمه، قال دي بتتكلم زي الـ لبلب فانا هنسميها لبلبة".

واستطردت:" محمد عبد العزيز أكثر مخرج اشتغلت معاه وساعدني زي عادل إمام"، وأول بطولة مطلقة قدمتها معاه كان في فيلم خلي بالك من جنانك ، ومن بعدها انطلقت في السينما وعملت معاه شغل كتير منه عصابة حماده وتوتو".

تقيم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ندوة للفنانة الكبيرة لبلبة اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي و يديرها المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان ، احتفاء بحصولها على جائزة إنجاز العمر في هذه الدورة من المهرجان.

وتقام الندوة الساعة الثالثة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويقوم المخرج أمير رمسيس بمناقشة الفنانة الكبيرة لبلبة خلال جلسة ودية عن أعمالها وتاريخها الفني الطويل وحصولها على الجائزة.

وفي أثناء تكريمها؛ ذكرت لبلبة، أن التكريم جاء في نفس يوم ولادتها، حيث قالت: “في يوم زي ده، يوم 13 نوفمبر، كانت أمي حامل فيا، وبتشوف فيلم في السينما، وشعرت بألم الولادة، وكان من الممكن أن تلدني في السينما"؛ وهو الأمر الذي جعل الحضور، يحتفلون بعيد ميلادها، وقاموا بالغناء لها وسط تصفيق حاد من الجميع.

وجاء تكريم القاهرة السينمائي للفنانة المتميزة لبلبة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة التي قدمتها خلال السنوات الماضية، وتنوعت ما بين المسرح والسينما والتليفزيون والاستعراض، واستطاعت من خلالها حجز مكانة خاصة لدى جمهورها في مصر والوطن العربي.