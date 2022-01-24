وفاة الممثل التركى آيبارك بيكجان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"

توفى الممثل التركى “آيبارك بيكجان” أحد أبطال مسلسل “قيامة أرطغرل” والذى قدم شخصية “أرتوك بيه” وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأثار مسلسل “قيامة أرطغرل” حالة من الجدل الواسع عند عرضه حيث واجه اتهامات كثيرة بشأن تزييف التاريخ وخاصة فترة المماليك والعثمانيين.

وقال الناقد الفني محمد حبوشة، إن الدراما فشلت في تحقيق هدف أردوغان بجذب العرب إلى تركيا، موضحا أن مسلسل السلطان عبد الحميد فشل ولم ينجح.

وأضاف "حبوشة"، ببرنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ مع الإعلامي « أحمد موسى»؛ أن مسلسل حريم السلطان شوه تاريخ السلطان سليمان القانوني وفشل أيضا؛ لافتا إلى أن أردوغان لم يعجب بمسلسل سقوط الخلافة رغم أنه كان دقيقا في أحداثه التاريخية.

وتحدث عن مسلسل قيامة أرطغرل الذي زور التاريخ وذكر أحداثا لم تحدث؛ مشيدا بقرار منع اذاعة المسلسلات التركية على شاشتنا لأنه تصدى لأردوغان ومخططه.

وكشف عن أن أردوغان دعم ابطال مسلسل ارطغرل وسافر معهم في العديد من الدول لإنجاحه ولكنه في فشل النهاية.