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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحديد موعد افتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد بجامعة القناة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ؛ لعقد اجتماعهم الشهرى بقاعة مجلس جامعة قناة السويس.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

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ورحب "مندور "، بأعضاء اللجنة برئاسة الدكتورة إيمان ثروت الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور محمد هاشم أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والسادة عمداء كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية وأساتذة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من مختلف الجامعات ومن الجامعات الخاصة عمداء جامعة الأهرام الكندية ، الجامعة البريطانية ، وأكاديمية النقل البحري وجامعة 6 أكتوبر .

وقد أكد رئيس الجامعة، أن كليات الحاسبات والمعلومات أصبحت من الكليات الهامة ؛ لأن توجه الدولة مرتبط بالاهتمام بالذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء ونحن فى إحتياج  شديد لكوادر مؤهلة من تلك الكليات ؛ لتواكب  التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات.

ولفت  إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما شديد بهذا القطاع وكلياته ، وقد تم تجهيز كلية الحاسبات والمعلومات بأحدث الأجهزة، والمعامل ، كما تستعد الكلية لاستقبال طلابها مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالمبنى الجديد لزيادة القوة الاستيعابية للكلية؛  لتخريج كوادر مدربة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ؛ لدعم رؤية مصر ٢٠٣٠ وتنفيذاً  لأهداف التنمية المستدامة.

 وتم عرض فيديو تعريفى عن كلية الحاسبات والمعلومات وانجازاتها  وما تضمه من معامل طلابية ، مدرجات ، قاعات تدريسية ، معمل متخصص لانترنت الأشياء، كما تناول الفيديو اللوائح الدراسية بالكلية وبرامجها الجديدة وبروتوكولات التعاون فى المجالات التدريبية ، ونماذج الطلاب المتميزين وعرض لبعض الابتكارات الطلابية التى تميز كلية الحاسبات والمعلومات بجامعتنا .

كما أعلن الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تُرحب بالبرامج الدراسية الجديدة خاصة اللوجستية التى تواكب احتياجات سوق العمل مشيراً إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لديها برنامج الهندسة والذكاء الاصطناعي وهو مزيج بين كليتى الهندسة والحاسبات ، لافتاً إلى أن العام القادم سيشهد إفتتاح برامج جديدة تلبى إحتياجات تلك المنطقة الواعدة ثم دعا رئيس الجامعة الدكتورة إيمان ثروت لمباشرة أعمال اللجنة متمنياً للأعضاء واللجنة التوفيق والسداد.

المجلس الاعلى للجامعات جامعة قناة السويس الجامعات الخاصة جامعة القاهرة الجامعات المصرية

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