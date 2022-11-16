الرئيس السيسى يوجه بصرف حافز استثنائى للأسر المستفيدة من صندوق تكريم الشهداء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة نشاط صندوق تكريم الشهداء.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى وجه بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.



كما وجه الرئيس السيسى بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.

