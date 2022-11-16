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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي خلف مماتش.. شاهد حقيقة انتشار صورة لحفيد معمر القذافى

حفيد معمر القذافى
حفيد معمر القذافى

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "اللي خلف ما مات".. هل هذا حفيد العقيد الليبي معمر القذافي؟".

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وقال التقرير، إن هناك صورة منتشرة لحفيد العقيد الليبي معمر القذافى وكانت التعليقات كثيرة عليها، "الخالق الناطق هو" ، "واللى خلف ما مات" .

وتابع التقرير أنه بهذه التعليقات وغيرها شغلت صورة هذا الفتى رواد مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فى ليبيا زاعمين أنها لإحدى أحفاد العقيد معمر القذافي.

وأوضح التقرير، أن حقيقة الصورة المنتشرة المريبة لحفيد القذافى غير ذلك تماما، والصورة مركبة وتعود للقذافى نفسه لكن بملامح معدلة عبر تطبيق الفوتوشوب.

قناة العربية العقيد الليبي معمر القذافي حفيد العقيد الليبي معمر القذافي مواقع التواصل الاجتماعي ليبيا

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