الاحتلال يستعد للدفع بـ8 سرايا للضفة مع اقتراب الاعتراف المتوقع بالدولة الفلسطينية

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش يستعد للدفع بـ 8 سرايا إلى الضفة الغربية مع اقتراب الأعياد والاعتراف المتوقع بالدولة الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.



وعلى صعيد آخر؛ قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الجهود المصرية المبذولة على معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم تشكّل شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن القاهرة تعمل بشكل متواصل لتسيير القوافل الإغاثية والإنسانية التي تشمل الغذاء والدواء والاحتياجات العاجلة للسكان، في وقت يشهد فيه القطاع نقصاً حاداً في المواد الأساسية نتيجة الحصار الممتد منذ أشهر طويلة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأضاف الشروف في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية» أن ما يشهده معبر رفح من نشاط يعكس حجم التحرك المصري الرسمي والأهلي؛ إذ يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري بالتنسيق المستمر لإدخال قوافل المساعدات بكميات غير مسبوقة، وصلت في بعض الأيام إلى مئات الشاحنات وحمولات تجاوزت عشرات آلاف الأطنان.

منظمات الأمم المتحدة

وأشار إلى أن هذه القوافل تحمل اسم «زاد العزة» وتأتي ضمن خطة مصرية شاملة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى سكان القطاع بشكل منظم وسريع، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.