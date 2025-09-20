هجوم إلكتروني يشل مطار بروكسل.. مراسل صدى البلد يرصد المستجدات

علق مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، على تعرض مطار بروكسل لهجوم إلكتروني .



وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في مطار بروكسل تم إيقاف التسجيل الالكتروني للرحلات بسبب الهجوم الإلكتروني ".



وتابع مجدي يوسف :" كان هناك تأخيرات تصل لـ 4 أو 5 ساعات وهناك رحلات اتلغت بسبب الهجوم الإلكتروني ".

وأكمل مجدي يوسف :" حتى هذه اللحظة تتجه أصابع الاتهام على روسيا دون تحقيق وذلك لتهدئة الغضب المتواجد في المطارات ".



ولفت مجدي يوسف :" سيكون هناك خسائر كبيرة لشركات الطائرات في أوروبا لأنها ستكون ملزمة بإعادة أموال التذاكر للركاب ".