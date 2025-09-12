قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو | بحضور الرئيس السيسى.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقد أول قمة مع مصر في بروكسل.. مصطفى بكري: أطالب بطرد سفراء إسرائيل من كل الدول العربية

محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


مصطفى بكري: أطالب بطرد سفراء إسرائيل من كل الدول العربية.. وإغلاق سفارات الصهاينة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت والصمت على دولة عضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل هاجمت الدولة من أجل إستهداف مجموعة من قادة حماس.

بحضور الرئيس السيسى.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقد أول قمة مع مصر في بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد أول قمة مشتركة مع مصر في بروكسل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 أكتوبر المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة
علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،  على اعتبار التربية الدينية مادة أساسية بالمدارس ونسبة النجاح بها 70%.

السكر بـ 28 جنيها.. مفاجأة في أسعار السلع بمعارض أهلا مدارس
علق هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، على افتتاح معارض اهلا مدارس بالمحافظة.

توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن الدورة 18 من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تُعد من أقدم اللجان العربية، اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد سلسلة من الاجتماعات بدأت في 8 سبتمبر الجاري.

صندوق مكافحة الإدمان: 17 ألف موظف تقدموا بطلبات للعلاج من تعاطي المخدرات
أكد إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يقوم بالتوعية للوقاية من تعاطي المخدرات  ويقدم العلاج  كما يقوم بالكشف المبكر عن التعاطي.

الكورة بتزغرط في رجله.. ياسمين عز تشيد بأداء زيزو مع المنتخب
أشادت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر؛ قائلة: «ألف مبروك لمصر والمصريين، منتخب مصر بسم الله ما شاء الله اتعادل صفر صفر مع المنتخب البوركيني، ولكن عاوزه أخص بالذكر كابتن زيزو».

حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
نعت حركة حماس نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


محافظة القدس: نحذر من توقيع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم
حذرت محافظة القدس من توقيع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

نحن لا نهزم.. ترامب: الولايات المتحدة واجهت الشر الخالص في هجمات 11 سبت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة واجهت الشر الخالص في هجمات 11 سبتمبر.


 

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاموال المضبوطة بالاقصر

البلوجر ادهم سنجر

إضافة المواليد

تمساح

محمود الخطيب

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

ترويع المواطنين وانتهاك سيادة الدولة.. قطر تنتفض في مجلس الأمن

وزير خارجية قطر

قطر: إسرائيل تجاوزت جميع الحدود بقيادة المتطرفين

قطر

قطر: ما حدث انتهاك سافر لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل خلطة المحشي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

