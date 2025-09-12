أخبار التوك شو | بحضور الرئيس السيسى.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقد أول قمة مع مصر في بروكسل.. مصطفى بكري: أطالب بطرد سفراء إسرائيل من كل الدول العربية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



مصطفى بكري: أطالب بطرد سفراء إسرائيل من كل الدول العربية.. وإغلاق سفارات الصهاينة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت والصمت على دولة عضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل هاجمت الدولة من أجل إستهداف مجموعة من قادة حماس.

بحضور الرئيس السيسى.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقد أول قمة مع مصر في بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد أول قمة مشتركة مع مصر في بروكسل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 أكتوبر المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة

علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على اعتبار التربية الدينية مادة أساسية بالمدارس ونسبة النجاح بها 70%.

السكر بـ 28 جنيها.. مفاجأة في أسعار السلع بمعارض أهلا مدارس

علق هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، على افتتاح معارض اهلا مدارس بالمحافظة.

توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن الدورة 18 من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تُعد من أقدم اللجان العربية، اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد سلسلة من الاجتماعات بدأت في 8 سبتمبر الجاري.

صندوق مكافحة الإدمان: 17 ألف موظف تقدموا بطلبات للعلاج من تعاطي المخدرات

أكد إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يقوم بالتوعية للوقاية من تعاطي المخدرات ويقدم العلاج كما يقوم بالكشف المبكر عن التعاطي.

الكورة بتزغرط في رجله.. ياسمين عز تشيد بأداء زيزو مع المنتخب

أشادت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر؛ قائلة: «ألف مبروك لمصر والمصريين، منتخب مصر بسم الله ما شاء الله اتعادل صفر صفر مع المنتخب البوركيني، ولكن عاوزه أخص بالذكر كابتن زيزو».

حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر

نعت حركة حماس نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



محافظة القدس: نحذر من توقيع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم

حذرت محافظة القدس من توقيع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

نحن لا نهزم.. ترامب: الولايات المتحدة واجهت الشر الخالص في هجمات 11 سبت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة واجهت الشر الخالص في هجمات 11 سبتمبر.



