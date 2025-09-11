مصطفى بكري: أطالب بطرد سفراء إسرائيل من كل الدول العربية.. وإغلاق سفارات الصهاينة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت والصمت على دولة عضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل هاجمت الدولة من أجل إستهداف مجموعة من قادة حماس.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه أتمنى من القمة العربية القادمة، أن يتم الإتفاق على إغلاق سفارات الكيان الصهيوني من أراضي الدول العربية وطرد السفراء.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نحن أسود في الميدان، ونستطيع أن نهزم الصهاينة، ومن يدعمهم، مؤكدا انه لا يجب التفريط في أي شبر من الأراضي العربية.