محافظة القدس: نحذر من توقيع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم

حذرت محافظة القدس من توقيع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكدت، أنّ مشروع E1 يسعى لإحداث تغيير ديموجرافي لترسيخ ما يسمى القدس الكبرى لمنع قيام دولة فلسطينية.

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" نفذا عملية اغتيال استهدفت قادة بارزين في حركة حماس، وذلك بعد سلسلة من الاعتداءات التي طالت قوات الجيش والمدنيين الإسرائيليين خلال اليومين الماضيين في القدس وقطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن "نتنياهو وجه مساء أمس جميع الأجهزة الأمنية للاستعداد لاحتمال تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة الحركة، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار في القدس وتفجير الجنود في غزة"، موضحا أن وزير الجيش أبدى دعمه الكامل لهذا التوجه.

وبحسب البيان، فقد جاءت عملية الاغتيال "عند الظهر، في ظل توفر فرصة عملياتية مناسبة"، وبعد مشاورات مع قادة المنظومة الأمنية، حيث تم تنفيذ القرار "بدقة وبأفضل صورة ممكنة"، على حدّ وصف البيان.

وأكد نتنياهو وكاتس أن "العملية كانت مبررة تمامًا"، مشددين على أن "القيادة المستهدفة هي المسؤولة المباشرة عن التخطيط وتنفيذ أحداث السابع من أكتوبر، ولم تتوقف منذ ذلك الحين عن إطلاق العمليات ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، بما في ذلك تبنّيها المسؤولية عن عملية القدس التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين".

وختم البيان بالتأكيد على أن إسرائيل "ستواصل العمل ضد كل من يهدد أمن مواطنيها، في أي مكان وزمان".