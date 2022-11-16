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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يسلم جوائز للفائزين في مسابقات الطهي الحي ..صور

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

شارك، منذ قليل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الثانية والأربعين HACE HOTEL EXPO 2022، المُتخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة، والذي عُقد خلال الفترة من ١٤ حتى ١٦ نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقد شارك في الحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة والآثار، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، و عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، و يسرى أبو النجا منظم المعرض، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب والمتحدث الرسمي للوزارة، و مها جلال عيد مدير إدارة التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد حرص الوزير على القيام بجولة تفقدية داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالمشاركين فيه وتحدث معهم.

وخلال الجولة، أعرب أحمد عيسى عن سعادته لتواجده اليوم في هذا المعرض، متمنياً لجميع المشاركين في المعرض التوفيق والنجاح، ومشيداً بما شاهده خلال الجولة.

وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المنشآت الموجودة بالقطاع والعاملين بها وخاصة في ظل دورها كرقيب ومُنَظِم ومُحفز لصناعة السياحة وما تقوم به لتمكين القطاع الخاص وحرصها على أن يحظى القطاع السياحي بالنمو الذي يستحقه ويزدهر.

وأشار أحمد عيسى إلى التعاون بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً على أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي للبلاد.

وأشاد الوزير بالصناعات المحلية التي تتميز بجودة عالية مما يؤهلها للتصدير للخارج، وضرورة إلقاء الضوء على العديد من الصناعات التي تدخل في قطاع الفندقة والضيافة.

وعقب الجولة، قام الوزير بالتوجه للجناح الخاص بجمعية الطهاة المصريين بالمعرض، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقات الطهي الحي.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية ( HACE) يٌقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالتعاون مع جمعية الطهاة المصريين بمشاركة 310 شركات مصرية وعدد من ممثلي الدول الأجنبية.  

وتشارك الوزارة بجناح في هذا المعرض حيث تم تجهيز جناح للهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي بالمعرض وتم تزويده بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية والأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالإضافة إلى الهدايا التذكارية لتقديمها لضيوف المعرض.

ويعد هذا المعرض من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية في مصر، وهو متخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، ومستلزمات المخابز، والحلوانى، والآيس كريم، ومعدات التنظيف ومعدات السوبر ماركت وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة ، بالإضافة إلى أربعين عامًا من الخبرة المتميزة في هذا المجال.

كما أن هذا المعرض هو عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات، والتعليم، والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى، ولوازم ومستلزمات الفنادق والمطاعم والضيافة في مصر.

ويقام هذا الحدث سنوياً على جميع قاعات مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فهو مكون من ستة معارض دولية متخصصة تقام فى وقت واحد.

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وزير السياحة والاثار HACE وزير السياحة القطاع الخاص المنشات السياحية

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