عروس تشترط على زوجها قراءة القرآن الكريم قبل زفافهما.. فيديو

تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو لشاب كفيف يستقبل عروسته من إحدى صالونات التجميل بقراءة القرآن الكريم .

وظهر الشاب أثناء استقباله لعروسه من إحدى صالونات التجميل وهي تشترط عليه قراءة آيات من القرآن الكريم قبل بدء الزفاف .

مما أثار دهشة و إعجاب رواد السوشيال ميديا وجاءت التعليقات كالآتي ": اية الجمال دة، ربنا يبارك في حياتكم ، فرح يستاهل الترند، اجمل فرح في الدنيا .

يذكر أن تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو لوالدة شاب في ليلة زفافه تهدد عروسته داخل صالون التجميل "الكوافير" قبل ميعاد الفرح بساعات قليلة جدا.

وأظهر الفيديو، العروسة تجلس على الكرسي داخل صالون التجميل في انتظار مصفف الشعر، فيما يتم تصفيف شعرها والانتهاء منه للذهاب لزفافها.

وأوضح الفيديو، صدمة والدة العريس عندما دخلت الصالون ورأت أن العروسة لم تنتهي بعد من تجهيز شعرها والتجهيزات الأخيرة لها قبل الذهاب للفرح.