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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جامبيا: مصر يمكن أن تحقق مفاجأة أمام بلجيكا.. فيديو

صدى البلد

 

أكد المدرب البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، أن منتخب بلاده بلجيكا غير مرشح للفوز بكأس العالم بقطر، مشيرًا إلى أنه ليس بقوة مونديال روسيا 2018.

وقال توم سينتفيت، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "بلجيكا ليست بقوة بلجيكا قبل 4 سنوات.. من الممكن أن يتأهل المنتخب للدور الثاني ويمكن أن تتأهل للدور ربع النهائي".

وأضاف توم سينتفيت أن بلجيكا ليس لديها فرصة للتواجد في الدور نصف النهائي.

وقال: "أخشى أن تخرج بلجيكا في الدور الثاني لأنها ستواجه إما ألمانيا أو إسبانيا".

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وحول مواجهة مباراة مصر الودية ضد بلجيكا، والتي يمكن أن تكون تحضيرًا لمواجهة المغرب في المونديال، قال سينتفيت: "منتخب مصر يختلف كليًا عن منتخب المغرب"، مضيفًا: "يمكن مصر أن تحقق المفاجأة أمام بلجيكا".

وحول من يرشحه للفوز بالمونديال، قال: " أرشح فرنسا وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل لفوز بكأس العالم".

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