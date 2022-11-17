لدعم المزارعين|محطة بحوث بالوظة بشمال سيناء تستعد للموسم الزراعي الشتوي بـ20 ألف شتلة

بأسعار مدعمة

قال الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس محطة بالوظه ،في نطاق محافظة شمال سيناء، إنه يجري عمل تجهيزات للموسم الزراعى الشتوى الجاري، وتنفيذا للأنشطة الخاصة بدعم المزارعين في نطاق عمل المحطة.. وذلك بناء علي تعليمات الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء،اأثناء زيارته للمحطة والذي وجه بضرورة توفير الشتلات الملائمة للظروف البيئية بأسعار مدعمة.





٢٠ ألف شتلة





وأضاف الدكتور أشرف، أنه تم دعم المزارعين بمحافظة شمال سيناء ب 20 الف شتلة زيتون أصناف ملائمة لظروف شمال سيناء .

كما تم تدريب المزارعين على تدوير المخلفات الزراعيه لإنتاج الكومبوست والاهتمام بالقيمه المضافه للمخلفات الزراعيه لزيادة الدخل والحد من التخلص منها عن طريق الحرق.