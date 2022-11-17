السجن 4 سنوات لمزارع ضبط بحوزته 22 قطعة حشيش وسلاح ناري بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط فلاح بالسجن 4 سنوات لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري غير مرخص بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الفتح بحيازة " سيد . ع . ح " 39 عاما مقيم قرية عرب الكلابات بحيازته مواد مخدرة بمنزله وبتفنين الإجراءات استهدفت قوة برئاسة رئيس مباحث مركز الفتح منزل المتهم وأثناء وصول القوات لمسكن المتهم والذي كان يفترش أمام منزله أرضا واضعا أمامه المواد المخدرة قام مسرعا واخرج سلاح ناري مطلقا طلق ناري صوب القوات محاولا الهرب ، على الفور بادلته قوات الشرطة إطلاق الأعيرة النارية صوبه حتى أن تمكنوا من السيطرة عليه والقبض عليه وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع و 22 قطعة حشيش مختلفة الأحجام و 8 طلقات نارية وكذلك مبلغ 1160 جنيه من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة .