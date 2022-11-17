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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم الخميس 17-11-2022 بالأسواق

اسعار الذهب
اسعار الذهب

قدَّمت الإعلامية هند النعساني تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 17-11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

أسعار الذهب اليوم 

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الأربعاء 16 نوفمبر 2022، في أسواق الصاغة.   

سعر الذهب اليوم 

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1445 جنيهًا للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1264 جنيهًا.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1083 جنيهًا للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 10112 جنيهاً. 

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتُعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو الدول العربية.

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