نائب ترامب يرفض الإدلاء بشهادته عن اقتحام الكونجرس

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس إن لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول لا يحق لها طلب شهادته حول ما حدث في ذلك اليوم.

ووصف بنس، الذي كان في مبنى الكابيتول في 6 يناير، تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها "متهورة"، مشيرا إلى أن لديه مخاوف بشأن التركيبة غير المتوازنة للجنة، مع وجود عضوين جمهوريين اثنين فقط في اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون (9 أعضاء).

وقال بنس في مقابلة مع برنامج "سي بي إس إيفنينج نيوز": "لا أتصور بالنسبة لي أن يعين حزب واحد كل عضو في لجنة في الكونجرس.. هذا يتناقض مع الفكرة الكاملة لنظام اللجان"، مشددا على أن "الكونجرس ليس له الحق في شهادتي. لدينا فصل بين السلطات بموجب دستور الولايات المتحدة".

وأضاف: "أعتقد أنه سيشكل سابقة مروعة للكونجرس لاستدعاء نائب رئيس الولايات المتحدة للتحدث عن المداولات التي جرت في البيت الأبيض".

يذكر أن اللجنة استمعت إلى شهادة مارك شورت، رئيس موظفي بنس السابق، ومستشاره القانوني السابق جريج جاكوب خلال تحقيقها الذي استمر لأكثر من عام.