عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية: مستعدون لنقل التجربة المصرية فى بناء المشروعات القومية الكبرى إلى إندونيسيا

لقاء وزير المالية
لقاء وزير المالية مع نظيره الإندونيسي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “إننا ماضون فى تحسين بنية الاقتصاد القومية، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وأهمها الإطار العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد”.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع مع الدكتور سواهاسيل نزارا، نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش مشاركتهما فى «قمة المناخ»، أن مصر تعمل على تحقيق مستهدفات «الجمهورية الجديدة»، من خلال تطوير منظومات الأعمال المختلفة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

ولفت إلى أن «قمة المناخ» تعد فرصة جيدة لتسليط الضوء على الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وآثاره على العمل المناخي والتنمية، بحيث يتم إطلاق مسار جديد للمشاورات بشأن تشجيع توجيه الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة في الدول للاستفادة منها وتعميمها.

وأشار الوزير إلى أن تلاحق الأزمات العالمية أثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمى، حيث تزداد معه أزمة التغيرات المناخية تعقيدًا، إلى جانب ما يعاني منه الاقتصاد العالمى إلى الآن من آثار جائحة فيروس «كورونا» التى أعقبها اندلاع الحرب فى أوروبا.

وأوضح الوزير، ردًا على سؤال عن تجربة مصر في بناء العاصمة الجديدة حيث تعتزم الدولة الإندونيسية بناء عاصمة جديدة أيضًا للتعامل مع الزيادة السكانية في إندونيسيا: “إننا على أتم استعداد لنقل التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، حيث إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة، لم يكلف الخزانة العامة للدولة أى أعباء، وقد تم تمويل تكاليفها من خلال إنشاء شركة متخصصة لهذا الأمر، معتمدة على مشاركة القطاع الخاص، وتعتزم الحكومة الانتقال بالكامل إلى العاصمة الإدارية بحلول يونيو 2023”.

لقاء وزير المالية مع نظيره الإندونيسي
لقاء وزير المالية مع نظيره الإندونيسي
لقاء وزير المالية مع نظيره الإندونيسي
لقاء وزير المالية مع نظيره الإندونيسي
وزير المالية التنمية المستدامة فيروس كورونا القطاع الخاص المشروعات القومية الكبرى المشروعات القومية التغيرات المناخية تحسين مستوى معيشة المواطن الاقتصاد الرسمى نمو الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء 

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

إدراج 3 مواد جديدة لجدول المخدرات

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

ترشيحاتنا

شوبير يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

البيت الأبيض يسلط الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"

الأرصاد: سقوط أمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة |تفاصيل

تقدّم 121 خدمة متنوعة لـ30 مليون شخص.. السعودية تطلق منصة «نسك» للحج والعمرة

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

شوبير يكشف خطة الأهلي لعدم استفادة الزمالك من غرامة كهربا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه لهذه العلامات .. معرفتها قد تنقذك من جلطة دموية

الشتا دق الأبواب.. طوارئ بالإسكندرية بسبب "المكنسة" وأمطار في المحافظات

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ