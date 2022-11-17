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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة بمطروح: تدريب 20 سيدة على التفصيل والحياكة ضمن “حياة كريمة”

صدى البلد

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ، التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة بسيوة التدريب لـ 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية ، أن وحدة التدريب المتنقلة ستقدم دورات تدريبية صباحية ومسائية مجانية للمتدربين تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022 -2023 بالإهتمام بالشباب وتوفير فرص التدريب من أجل التشغيل وفرص عمل حقيقية ولائقة .

وأضاف مدير المديرية ، أنه على الراغبين في الحصول على فرص التدريب المهنى المتوفرة ، التقدم بالوحدة أو المديرية “إدارة التدريب المهنى” ، للحصول على برامج التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير بعد الانتهاء من التدريب .

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