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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المنوفية: توفير 50 طن أرز بمنافذ وشوادر المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين

معرض للسلع الغذائية
معرض للسلع الغذائية

اعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن توفير 50 طن أرز  معبأ وسائب تم توزيعها أمس بجميع المنافذ والشوادر بمراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير السلع بكميات كافية وإتاحتها بصفة مستمرة .

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كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، فضلاً عن المرور الدورى على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع وإتاحتها بالكميات الكافية أمام المواطنين والتأكد من جودة المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلن عنها في قوائم الأسعار .

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