نائب: الافراج عن المحبوسين احتياطياً يؤكد الرئيس على لم شمل الاسر المصرية

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب استمرار نهج الدولة المصرية فى الافراج عن المحبوسين احتياطياً بمثابة دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على لم شمل الاسر المصرية وادخال الفرحة والسعادة داخل قلوب المفرج عنهم .



ورحب " المير " فى بيان له اصدره اليوم بالإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا موجهاً التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص على إصدار قرارات العفو الرئاسى بحق الشباب مؤكداً أن الرئيس السيسى أكد اهتمامه الكبير بالحريات والافراج عن المحبوسين احتياطياً بعفو رئاسي .



وقال المهندس حسن المير إن هذه القرارات الرئاسية الانسانية تلقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية بصفة عامة ومن المفرج عنهم واسرهم مشيداً بالجهود الكبيرة والجبارة التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسي وموجهاً التحية لجميع مؤسسات الدولة بصفة عامة والمستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق على التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع لجنة العفو الرئاسى للافراج عن المحبوسين احتياطياً .