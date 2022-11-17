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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غياب وتقصير.. إحالة 22 من العاملين بالمنشآت الصحية للتحقيق بالشرقية

صدى البلد

قرر  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين  بالمنشآت الصحية المختلفة  للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

 

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة  لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي مختلف المنشآت الصحية  بمركزي فاقوس وأبو كبير لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم  تواجد ٤ من العاملين  بمقر وحدة طب الاسرة بكفر الحاج عمر  التابعة للإدارة  الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم  بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد  ٧  من العاملين بمقر وحدة طب الاسرة  بقرية دوامة  التابعة للإدارة  الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

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كما تبين عدم تواجد ٥  من العاملين بمقر وحدة طب الاسرة بقرية  أكياد البحرية   التابعة للإدارة  الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل  وعدم تواجد ٦  من  العاملين بمقر الوحدة الصحية بمنشأة رضوان التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير   وتم التسديد قرين أسمائهم  بما يفيد ترك العمل.

 

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

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