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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عشري يقدم فيلم في تلات أيام في القاهرة لصناعة السينما

تامر عشري
تامر عشري

مع بداية فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، قدم المخرج تامر عشري مشروع فيلمه الجديد "في تلات أيام"، وذلك في حضور مدير المهرجان أمير رمسيس، ومديرة أيام القاهرة لصناعة السينما ريم علام، والعديد من صنّاع السينما والنجوم.


وصرّح تامر عشري حول الفيلم "عندما قابلت يمنى كاتبة الفيلم، وقرأت السيناريو، تحمست جدًا للفكرة ولإخراجها، خاصةً ونحن جيران، وتربينا في نفس المنطقة وتدربنا في نفس النادي، فسعدت جدًا بمشاركة يمنى هذه التجربة والعمل معًا، فمن خلال هذا الفيلم، تمكنت من أن أرى في شخصياته بعض النساء في حياتي، وتمكنت أيضًا أن أرى نفسي في شخصية أحمد، فالفيلم لا يقدم شريرًا واضحًا، بل نرى إنسان يحارب مخاوفه من أجل الحياة".


ملتقى القاهرة السينمائي منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم في المجال وتلقي الدعم الذي يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم لجنة تحكيم تضم ألمع الأسماء في مجال السينما باختيار الأفلام التي ستنال الدعم المادي والجوائز المقدمة من رعاة الملتقى.


تامر عشري مخرج ومنتج مصري، يمتلك خبرة 20 عامًا في صناعة الأفلام، أنتج وأخرج الكثير من الوثائقيات، كما انضم إلى فريق عمل أفلام عالمية مثل Trials of spring (2015)، والفيلم الوثائقي Sacred (2016)، دخل في مجال الإنتاج السينمائي من خلال الفيلم الروائي الطويل نوّارة (2015) وحصد الفيلم أكثر من 10 جوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، أخرج تامر عشري فيلم فوتوكوبي (2017) ليحصد العديد من الجوائز، من بينها نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ومن خلال شركته BEE Production أنتج الفيلم القصير ما تعلاش عن الحاجب (2018) ليفوز بجائزة النجمة الذهبية كأفضل فيلم عربي قصير، هذا قبل أن يشارك في الدورة الخامسة من المهرجان كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة عام 2021.

أيام القاهرة السينما تامر عشري المخرج تامر عشري في تلات أيام امير رمسيس

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