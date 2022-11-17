نسوا الخلاف.. محمد صلاح يُعانق سيرجيو راموس في حفل جلوب سوكر.. شاهد

تعانق الثنائي محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، وسيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك على هامش حفل جوائز الأفضل في العالم “جلوب سوكر”.

وتبادل صلاح وراموس العناق على هامش حفل جوائز جلوب سوكر والذي يحضرانه سويًا في دبي الإماراتية.

وكان سيرجيو راموس تسبب في إصابة لمحمد صلاح بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ريال مدريد وليفربول، الأمر الذي أجبر “مو” على مغادرة المباراة، كذلك التخلف عن أولى مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2018 أمام أوروجواي.

وتواجد محمد صلاح في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر للكشف عن أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ويُنظم مجلس دبي الرياضي حفل جوائز جلوب سوكر لاختيار اللاعب الأفضل في العالم في نسختها الثالثة عشرة.

وحضر العديد من النجوم لحفل جوائز جلوب سوكر على رأسهم سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، زلاتان إبراهميموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، والأسطورة الإنجليزية واين روني.

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر بالكويت، لحضور حفل جوائز جلوب سوكر،على أن يعود للمعسكر عقب نهاية الحفل.

ويتنافس صلاح رفقة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.